Беларусь может помиловать украинского журналиста

Об этом пишет русское информационное агентство ТАСС.

Глава КГБ заметил, что этот вопрос в скором времени будет рассматриваться. Других комменатриев получить не удалось.

Отметим, что Павел Шаройко – украинский журналист, корреспондет "Украинского Радио" был задержан в Минске 25 октября 2017 года якобы за шпионаж. Павла обвинили в выполнении задач по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере. В ходе суда его проговорили к более чем восьми годам лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", появилась информация о том, что другой украинский политзаключенный Олег Сенцов мог прекратить голодовку. Сейчас Украина проверяет эти сведения.