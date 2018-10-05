Беларусь может помиловать украинского журналиста

Глава Комитета Госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик поведал о том, что украинского журналиста Павла Шаройка, осужденного за шпионаж, могут помиловать.
Об этом пишет русское информационное агентство ТАСС.
Глава КГБ заметил, что этот вопрос в скором времени будет рассматриваться. Других комменатриев получить не удалось.
Отметим, что Павел Шаройко – украинский журналист, корреспондет "Украинского Радио" был задержан в Минске 25 октября 2017 года якобы за шпионаж. Павла обвинили в выполнении задач по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере. В ходе суда его проговорили к более чем восьми годам лишения свободы.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", появилась информация о том, что другой украинский политзаключенный Олег Сенцов мог прекратить голодовку. Сейчас Украина проверяет эти сведения.