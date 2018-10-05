15:00 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205072:test

Беларусь может помиловать украинского журналиста

Глава Комитета Госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик поведал о том, что украинского журналиста Павла Шаройка, осужденного за шпионаж, могут помиловать.

Беларусь может помиловать украинского журналиста

Об этом пишет русское информационное агентство ТАСС. 

Глава КГБ заметил, что этот вопрос в скором времени будет рассматриваться. Других комменатриев получить не удалось.

Отметим, что Павел Шаройко – украинский журналист, корреспондет "Украинского Радио" был задержан в Минске 25 октября 2017 года якобы за шпионаж. Павла обвинили в выполнении задач по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере. В ходе суда его проговорили к более чем восьми годам лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", появилась информация о том, что другой украинский политзаключенный Олег Сенцов мог  прекратить голодовку. Сейчас Украина проверяет эти сведения.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские фаны отличились на матче Чехия-Украина - ФОТО В Украину поступили 185 млн гривен от малой приватизации, - Кубив В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 пострадавших - ВИДЕО В украинских школах сегодня отмечают День учителя
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив