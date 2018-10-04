12:24 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новым заместителем министра юстиции стала Елена Сукманова - ФОТО

В четверг, 4 октября, на Правительственном портале появилась информация о назначении Сукмановой Елены Валериевны первым заместителем министра юстиции Украины.

Новым заместителем министра юстиции стала Елена Сукманова - ФОТО

Такую новсоть подтвердила также сама Сукманова на своей странице в социальной сети Facebook. Там же она выразила огромную где поблагодарила министра юстиции Павла Петренка за оказанное доверие.

До назначения на пост заместителя министра юстиции Елена Валериевна занимала пост заместителя министра юстиции по вопросам регестрации граждан с июля 2017 года. Поэтому в своем сообщении она также отметила, что не прекратит заниматься своими нынешними вопросами и обязанностами до момента, пока не найдут подходящего кандидата на замену.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее пост заместителя министра юстиции Украины занимала Наталия Бернацкая. Но она была уволена в связи с получением поста члена Центральной избирательной комиссии.

18 сенятбря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом законопроект №9090 "О внесении изменений в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии". Закон предусматривает, что количество членов Центризбиркома увеличивается с 15 до 17 .


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