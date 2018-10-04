Меркель заявила об ответственности за Холокост

Со слов Меркель, почти 80 лет назад евреи в Германии столкнулись с "невиданными ненавистью и насилием". В частности, после так называемой Хрустальной ночи, которая произошла 9 ноября 1938, были только беспрецедентные преступления Холокоста.

По этому поводу, государственный и политический деятель добавила, что Германия просто обязана нести постоянную ответственность за то, чтобы противостоять антисемитизму, ксенофобии, ненависти и насилию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.