14:48 04.10.2018 | Политика | Новости
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Меркель заявила об ответственности за Холокост

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что ее страна всегда боролась с антисемитизмом, так как несет огромную ответственность за Холокост. Об этом она высказалась в ходе своей рабочей поездки в Израиль.

Меркель заявила об ответственности за Холокост

Со слов Меркель, почти 80 лет назад евреи в Германии столкнулись с "невиданными ненавистью и насилием". В частности, после так называемой Хрустальной ночи, которая произошла 9 ноября 1938, были только беспрецедентные преступления Холокоста.

По этому поводу, государственный и политический деятель добавила, что Германия просто обязана нести постоянную ответственность за то, чтобы противостоять антисемитизму, ксенофобии, ненависти и насилию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.


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