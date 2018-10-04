Депутаты порекомендовали СНБО ввести санкции против семи украинских СМИ

За законопроект "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" отдали свои голоса 229 народных депутатов.

Таким образом, парламент рекомендует Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении:

общества с ограниченной ответственностью "Ариадна ТВ";

общества с ограниченной ответственностью "Новый формат ТВ";

общества с ограниченной ответственностью "ТВ Выбор";

общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "112-ТВ";

общества с ограниченной ответственностью "Лидер ТВ";

общества с ограниченной ответственностью "Партнер ТВ";

общества с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа".

По мнению народных депутатов в деятельности этих СМИ имеются системные признаки подражания дискурсивным практикам российской имперско-шовинистической пропаганды, на постоянной основе фиксируются проявления пропаганды и распространение идеологии терроризма, Верховная рада Украины постановляет одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к данным юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В частности, СНБО предлагается:

блокировать активы - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращать вывод капиталов за пределы Украины;

приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств;

аннулировать или приостановить лицензий и другие разрешения, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запретить пользование радиочастотным ресурсом Украины;

ограничить или прекратить предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования;

полностью или частично запретить совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с законом "О санкциях";

запретить выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекратить выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запретитб передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

прекратить культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

Напомним как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Верховной рады Украины в четверг, 4 октября, поддержали принятие за основу и в целом законопроекта №9153. Пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.