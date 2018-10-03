В Армении протестующие заблокировали здание парламента

Протестующие выступают против поправок в регламент парламента страны, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания. Как сообщают местные СМИ, люди собрались по призыву премьер-министра страны Никола Пашиняна, который выступил против проекта, создающего угрозу внеочередным выборам.

Демонстранты выкрикивают лозунги, призывают уйти в отставку парламент и проведения внеочередных выборов.

В свою очередь Пашинян начал переговоры с председателем парламента Ара Баблояном, руководителями и представителями парламентских фракций Республиканской партии, партий Дашнакцутюн и Процветающая Армения. Исенно они проголосовали за скандальные поправки в закон О регламенте Национального Собрания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Пашинян пришел к власти в Армении на волне масштабных акций в апреле этого года.

Тогда лидер армянской оппозиции в случае избрания премьер-министром страны пообещал инициировать внеочередные парламентские выборы.

Во время митинга, приуроченного к 100 дням у власти, премьер заявил, что высшая власть в стране принадлежит не правительству и парламенту, а народу.