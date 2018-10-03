09:59 03.10.2018 | Политика | Новости
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В Армении протестующие заблокировали здание парламента

В Ереване, где проходят протесты против новых поправок в регламент Национального Собрания, несколько тысяч человек в ночь на среду, 3 октября, окружили здание парламента Армении.

В Армении протестующие заблокировали здание парламента

Протестующие выступают против поправок в регламент парламента страны, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания. Как сообщают местные СМИ, люди собрались по призыву премьер-министра страны Никола Пашиняна, который выступил против проекта, создающего угрозу внеочередным выборам.

Демонстранты выкрикивают лозунги, призывают уйти в отставку парламент и проведения внеочередных выборов.

В свою очередь Пашинян начал переговоры с председателем парламента Ара Баблояном, руководителями и представителями парламентских фракций Республиканской партии, партий Дашнакцутюн и Процветающая Армения. Исенно они проголосовали за скандальные поправки в закон О регламенте Национального Собрания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Пашинян пришел к власти в Армении на волне масштабных акций в апреле этого года.

Тогда лидер армянской оппозиции в случае избрания премьер-министром страны пообещал инициировать внеочередные парламентские выборы.

Во время митинга, приуроченного к 100 дням у власти, премьер заявил, что высшая власть в стране принадлежит не правительству и парламенту, а народу.


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