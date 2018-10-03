22:59 03.10.2018 | Политика | Новости
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Саммит по Brexit назначен на 17 октября

Лидеры стран-участниц Европейского союза назначили день саммита по Brexit с Великобританией.

Саммит по Brexit назначен на 17 октября

17 октября они соберутся для обсуждения с Британией проекта соглашения. Как сообщает в среду, 3 сентября, Reuters встреча состоится в Брюсселе.

При этом президент Европейского совета Дональд Туск уже пригласил глав государств и правительств Евросоюза на рабочий ужин накануне саммита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также приглашена.

Ожидается, что лидерам ЕС удастся согласовать окончательную сделку и получить согласие премьера Британии. Как отмечает, что это станет подготовкой к проведению в середине ноября саммита, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между Европейским союзом и Великобританией после Brexit.

Напомним, сегодня Мэй заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения о сотрудничестве. Мэй отметила, что отсутствие соглашения приведет к введению "тарифов и дорогостоящих проверок на границах", выразив надежду на устойчивость британцев.

Как сообщал УРА-Информ, Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Она считает, что Евросоюз должен выработать альтернативу ее предложениям по Brexit. При этом она заявила, что переговоры зашли в тупик после того, как лидеры блока отклонили ее планы, не объяснив почему.


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