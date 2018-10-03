Представления на Колесникова и Вилкула депутаты могут рассмотреть в понедельник, - Луценко

Как пояснил в среду,3 октября, генпрокурор во время заседания парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Рады, дела по Вилкулу и Колесникову являются достаточно доказательными.

Я бы очень просил комитет в понедельник организовать кворум и получить решение, - отметил Луценко.

Напомним, 18 сентября Юрий Луценко внес в Верховную раду представления на нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Как сообщал УРА-Информ. Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутата, который причастен к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.