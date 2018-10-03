22:32 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представления на Колесникова и Вилкула депутаты могут рассмотреть в понедельник, - Луценко

В понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет просить народных депутатов рассмотреть представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Представления на Колесникова и Вилкула депутаты могут рассмотреть в понедельник, - Луценко

Как пояснил в среду,3 октября, генпрокурор во время заседания парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Рады, дела по Вилкулу и Колесникову являются достаточно доказательными.

Я бы очень просил комитет в понедельник организовать кворум и получить решение, - отметил Луценко.

Напомним, 18 сентября Юрий Луценко внес в Верховную раду представления на нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Как сообщал УРА-Информ. Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутата, который причастен к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.


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