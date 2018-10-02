Италия обвиняет ЕС в снабжении терроризма

Вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо вынес ноту обвинения чиновникам Европейского Союза. Они якобы, негативно влияют на финансовые рынки своими комментариями на тему бюджетных планов Италии. Об этом информирует агентство Reuters.
Отметим, что особые обвинения он предписывает еврокомиссару по вопросам бюджета Пьера Московиси. Он обвиняется в резких комментариях касательно экономики Италии.
Московиси раскритиковал принятый правительством Италии государственный бюджет, в котором популистские лидеры заложили увеличение расходов для выполнения своих предвыборных обещаний.
Новый бюджет потянет за собой увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны - пока долг составляет 131% ВВП, он крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60 процентов.
Так, итальянский парламент проголосует за проект бюджета в октябре.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", согласно двум письменным отчетам о встрече, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, на встрече европейских дипломатов за закрытыми дверями, состоявшейся в начале текущего месяца, Италия потребовала, чтобы лидеры ЕС обсудили смягчение санкций в отношении России.=