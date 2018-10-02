Италия обвиняет ЕС в снабжении терроризма

Отметим, что особые обвинения он предписывает еврокомиссару по вопросам бюджета Пьера Московиси. Он обвиняется в резких комментариях касательно экономики Италии.

Московиси раскритиковал принятый правительством Италии государственный бюджет, в котором популистские лидеры заложили увеличение расходов для выполнения своих предвыборных обещаний.

Новый бюджет потянет за собой увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны - пока долг составляет 131% ВВП, он крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60 процентов.

Так, итальянский парламент проголосует за проект бюджета в октябре.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", согласно двум письменным отчетам о встрече, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, на встрече европейских дипломатов за закрытыми дверями, состоявшейся в начале текущего месяца, Италия потребовала, чтобы лидеры ЕС обсудили смягчение санкций в отношении России.=