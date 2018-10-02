Порошенко подписал "антипиратский" закон

Как сообщает пресс-служба гаранта, целью законопроекта является максимальная защита авторских прав в Украине.

Законом "О внесении изменений в ст. 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных", будет усовершенствовать процесс маркировки экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Таким образом, благодаря прозрачности процесса правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европарламент принял решение об принятии авторского права в интернете. Такую инициативу поддержали 438 депутатов. Согласно законопроекту, сайты будут обязаны платить отчисления авторам за ссылки на их контент. Также принятие одной из статей могло бы прекратить существование "Википедии", которая в своих материалах ссылается на различные источники.