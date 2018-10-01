В России заявили о готовности обменять Сенцова на осужденных в США

Отмечается, что российская сторона требует освобождения граждан РФ, которые осуждены в США на строк не менее 20 лет. Это Мария Бутинова, Виктор Бута и Константин Ярошенко.

Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, она ничего не знает об этом. Однако, во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова, поднимался вопрос об освобождении Сенцова, а Лавров в свою очередь заговорил о "незаконном содержании" в тюрьмах США трех вышеперечисленных россиян.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Российской Федерации в контактной группе в Минске отказались забирать своих граждан в обмен на украинских политзаключенных. Они заявили, что Россия не имеет отношения к конфликту на Донбассе.