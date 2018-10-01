11:33 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Основным вопросом пленарной неделе будет закон о языке, - Парубий

На этой пленарной неделе профильные комитеты Верховной рады планируют рассмотреть шесть законопроектов о языковой политике.

Основным вопросом пленарной неделе будет закон о языке, - Парубий

Он будет ключевым на текущей пленарной неделе парламента. Об этом в понедельник, 1 октября, открывая согласительный совет парламента, сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, комитет прошли четыре законопроекта. В среду традиционно предлагаются ратификации, а в четверг ключевой вопрос этой недели - проект закона о языке в Украине. Есть четыре закона, которые прошли комитет. Я буду предлагать, чтобы мы рассматривали закон "О языке" по полной процедуре, - пояснил глава парламента, добавив, что все докладчики всех четырех законов имели возможность выступить, и мы смогли их обсудить. Чтобы во во время обсуждения мы смогли выбрать один из них, который мы сможем принять в первом чтении и начать работу ко второму чтению.

Он также напомнил, что сейчас вопрос языка в Украине является не урегулированным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в повестке дня комитетов указано, что на этой пленарной неделе в профильных комитетах Верховной рады планируют рассмотреть шесть законопроектов о языковой политике.


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