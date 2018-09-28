В ОБСЕ рассказали, кто будет новым замглавы миссии в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 28 сентября.

Отметим, что Этерингтон имеет опыт работы в ОБСЕ качестве старшего представителя миссии по связи. Кроме этого, он был руководителем группы в Южном Судане, а также от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании руководил группой в Отделе стабилизации правительства Великобритании в различных полевых миссиях в разных странах.

"Срок полномочий зам Хуга истекает 31 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Хуг ранее требовал остановить огонь на Донбассе, чтобы достичь ключевых пунктов договоренностей для изменения ситуации. Также, он добавил, что боевикам необходимо развести силы и средства на Донбассе и провести разминирование.