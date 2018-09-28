11:15 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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КСУ получил обращение парламента по закону о евроатлантических изменениях в Конституцию

В Конституционный суд Украины в пятницу, 28 сентября, поступило конституционное обращение Верховной рады Украины по законопроекту №9037.

КСУ получил обращение парламента по закону о евроатлантических изменениях в Конституцию

Народные депутаты просят суд проверить проект закона на соответствие статьям 157 и 158 Основного закона, которые вносят изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает пресс-служба КСУ, в Конституционный суд Украины поступило конституционное обращение Верховной рады.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего рассмотрения конституционных изменений по закреплению евроатлантического курса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.


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