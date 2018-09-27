Оккупация Крыма должна стать непосильным бременем для Москвы, - Порошенко

После освобождения Крыма, Россия потеряет и смысл удерживать Донбасс оккупированным. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил во время передачи двух катеров США Украине, заявил президент Украины Петр Порошенкою

По его словам, мир через силу это наиболее объективная стратегия против агрессии РФ. Если мы будет сдерживать это давление, то содержание и оккупация Крыма станут непосильным бременем для Москвы, - подчеркнул Порошенко, акцентировал внимание на том, что одним из инструментов сдерживания российской агрессии является усиление санкций против РФ.

При этом глава государства заверил, что санкции работают и есть необходимость их усилить. С освобождением Крыма РФ потеряет плацдарм для защиты своей силы в Сирии, потеряет плацдарм для угрозы фланга НАТО на Черном море, а также для препятствования режима нераспространения оружия массового уничтожения. Также Россия потеряет смысл в дальнейшем удерживать Донбасс, - добавил он.

Напомним, как сообща УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.