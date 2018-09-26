В Кабмине заработала новая группа по вопросу субсидий

Таким образом, возглавлять такую группу будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Также в состав группы также войдут министр социальной политики Андрей Рева, заместители главы Минрегиона и Минэнерго, а также представители Нацбанка, "Нафтогаза" и других министерств и ведомств.

Ранее премьер-министр Владимира Гройсмана заявлял, что каждый украинец, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "Декрет Сальвини". Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета.