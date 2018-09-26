12:43 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине заработала новая группа по вопросу субсидий

С сегодняшнего дня вопросами и регулированием субсидий в Украине будет заниматься межведомственная группа в Кабмине. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

В Кабмине заработала новая группа по вопросу субсидий

Таким образом, возглавлять такую группу будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Также в состав группы также войдут министр социальной политики Андрей Рева, заместители главы Минрегиона и Минэнерго, а также представители Нацбанка, "Нафтогаза" и других министерств и ведомств. 

Ранее премьер-министр Владимира Гройсмана заявлял, что каждый украинец, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "Декрет Сальвини". Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета.


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