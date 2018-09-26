Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США

По его словам власти Китая пытаются не допустить победы республиканцев. Об этом он заявил, в среду, 26 сентября, выступая с трибуны Совете безопасности Организации объединенных наций.

При этом, по мнению Трампа, Пекин таким образом намерен помешать торговой политике, которую сейчас проводит Вашингтон. К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы против моей администрации, - сказал Трамп, добавив, что он "первый президент США, который бросил вызов Китаю в торговле".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявлял, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США. По словам американского президента, число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны.