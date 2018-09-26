21:15 26.09.2018 | Политика | Новости
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Сенат США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Комитет по иностранным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки в среду,26 сентября, утвердил резолюцию, согласно которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Сенат США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Как написана на своей страничке Facebook пресс-служба посольства Украины в США, проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. В документе также высказываются соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что Конгресс Соединенных Штатов Америки примет до конца года резолюцию о признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщал УРА-Информ, в США еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили представители властей штата Огайо.


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