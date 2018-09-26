Сенат США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Как написана на своей страничке Facebook пресс-служба посольства Украины в США, проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. В документе также высказываются соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что Конгресс Соединенных Штатов Америки примет до конца года резолюцию о признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщал УРА-Информ, в США еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили представители властей штата Огайо.