НАТО не нужно разрешение России на вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

"Только Украина может определить свой путь. В общем 29 союзников и Украина будут решать, соответствует ли она стандартам НАТО", - отметил Госсекретарь НАТО.

Столтенберг призывает хранить диалог между НАТО и Россией, чтобы помочь разрядить напряженность, пока конфликт в Украине остается нерешенным. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с военным вмешательством России в Украине и Грузии, поддержкой РФ режима Асада в Сирии и наращиванием военно-морских сил России в восточном Средиземноморье.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.