13:07 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО не нужно разрешение России на вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что им не требуется разрешение Москвы по вступлению Украины к силовому блоку. Об этом он рассказал в интервью агентству АР перед встречей с главой МИД Лавровым.

 

НАТО не нужно разрешение России на вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

"Только Украина может определить свой путь. В общем 29 союзников и Украина будут решать, соответствует ли она стандартам НАТО", - отметил Госсекретарь НАТО. 

Столтенберг призывает хранить диалог между НАТО и Россией, чтобы помочь разрядить напряженность, пока конфликт в Украине остается нерешенным. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с военным вмешательством России в Украине и Грузии, поддержкой РФ режима Асада в Сирии и наращиванием военно-морских сил России в восточном Средиземноморье.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.


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