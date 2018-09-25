16:05 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В G7 положительно отреагировали на обновление украинской ЦИК

Представители стран "Большой семерки" поддержали обновление Центральной избирательной комиссии Украины.  

В G7 положительно отреагировали на обновление украинской ЦИК

Об этом говорится в сообщении в микроблоге в Twitter канадского главы группы поддержки послов G7 в Киеве.

Как отмечается, дипломаты G7 абсольно не против нового склада ЦИК. По словам послов, впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединенных общинах в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Обновленный состав Центральной избирательной комиссии начнет свою работу уже через одну неделю. Народные депутаты, которые сегодня были избраны в ЦИК сначала должны сложить депутатские полномочия и примем присягу. 


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