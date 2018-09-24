12:48 24.09.2018 | Политика | Новости
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США будут отстаивать свои интересы в Европе и Ближнем Востоке

 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва делает все возможное, чтобы дестабилизировать американские позиции на всему миру. Об этом передает Голос Америки.

США будут отстаивать свои интересы в Европе и Ближнем Востоке

Накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Помпео призвал мировое сообщество сплотиться вокруг нарастающей агрессивной активности России. Администрация Белого дома покамест "не нашла управы" многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире.

Главным месседжем Вашингтона на предстоящей встречи станет борьба с мировым терроризмом и усиления национального суверенитета государств перед лицом постоянно растущих киберугроз.

"Я работал в тесном контакте с ними по проблемам борьбы с терроризмом. Есть множество других мест в мире, где наши интересы сходятся, чего нельзя сказать о ценностях", - подчеркнул Помпео. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность Белого дома усилить санкционное давление в отношении Венесуэлы.


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