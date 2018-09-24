Олег Сенцов не надеется на свое освобождение, - сестра

Об этом она сообщила в интервью российскому изданию Медуза.

Согласно ее словам, с каждым днем брат чувствует себя все отчаяннее. Он выглядит очень слаб, его покидают силы. Кроме того, он также не верит больше в то, что заживет в Киеве счастливо, как это было раньше.

Вместе с тем Каплан отметила, что не понимает, что делать дальше для освобождения брата.

"Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", - сказала сестра Сенцова.

Напоследок Наталья добавила, что все что она делала не принесло результатов.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова, в котором говорится, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом, в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.