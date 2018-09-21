12:57 21.09.2018 | Политика | Новости
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Волкер уверен, что Путину власть нужна для влияния за пределами России

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину власть нужна, чтобы удерживать влиять за пределами России.

Волкер уверен, что Путину власть нужна для влияния за пределами России

Его целью является власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Кажется, это главное, чего хочет Путин.

Такое мнение в пятницу, 21 сентября, в интервью одному из украинских телеканалов высказал специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

При этом он отметил, что встречался с Путиным один раз, когда работал в Белом доме на президента Джорджа Буша.

Вместе с тем, Волкер отметил, что президент Украины Петр Порошенко старается сделать больше для своей страны и выразил надежду, что Порошенко больше сосредоточится на том, что можно сделать для государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Волкер выразил мнение, что Путин не ожидал жесткой реакции Запада на его действия в Украине. Он надеялся, что реакция будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы.


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