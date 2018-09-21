13:32 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204097:Polishuk

Умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

В пятницу утром, на 90-м году жизни скончался бывший премьер-министр Украинской ССР и Украины Виталий Масол.

Умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

Как сообщил на своей страничке в Facebook заместитель председателя областного совета Арсен Дидур, известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал умер. Почетный гражданин Черниговской области, политик, возглавлявший правительство двух стран - УССР и Украины, которого многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства, - написал Дидур.

Напомним, Виталий Масол был премьером дважды - с июля 1987 по октябрь 1990 года, а также с июня 1994 по март 1995 года. Первый раз подал в отставку вследствие студенческой "революции на граните", которая длилась около недели и завершилась 17 октября 1990 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 20 сентября, умер бывший народный депутат Украины нескольких созывов, журналист и общественный деятель Виталий Шевченко. Об этом, открывая сегодняшнее заседания парламента, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, что Виталий Шевченко был депутат второго, третьего и четвертого созывов, автор многих законодательных инициатив в сфере свободы слова и информации.


Поделиться
Читайте также:

  • С начала боевых действий на Донбассе погибли 2 911 украиснких военнослужащих.

  • "Российским государственным террором" называет западная пресса отравление в Солсбери. Расследование британских спецслужб раскрывает "преступную халатность" агентов ГРУ на британской земле, пишут обозреватели. Однако аналитики не согласны с выводом о "халтурной, дилетантской" работе российской спецслужбы: целью ГРУ могла быть рискованная, дерзкая операция запугивания западных спецслужб. По мнению Independent, эскалация конфликта в сторону односторонней холодной войны навредит скорее Британии, чем России. NYT сообщает, что Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, и проводит параллели с судьбой Литвиненко.

  • Уже несколько дней тысячи людей протестуют в центре столицы Армении против перехода бывшего президента на должность премьер-министра. В протестах находит выражение и общее недовольство политикой в Армении, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.
 
В поселке под Винницей произошел взрыв в частном доме, есть пострадавший - ФОТО Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе, - Климкин Волкер уверен, что Путину власть нужна для влияния за пределами России Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив