Умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

Как сообщил на своей страничке в Facebook заместитель председателя областного совета Арсен Дидур, известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал умер. Почетный гражданин Черниговской области, политик, возглавлявший правительство двух стран - УССР и Украины, которого многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства, - написал Дидур.

Напомним, Виталий Масол был премьером дважды - с июля 1987 по октябрь 1990 года, а также с июня 1994 по март 1995 года. Первый раз подал в отставку вследствие студенческой "революции на граните", которая длилась около недели и завершилась 17 октября 1990 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 20 сентября, умер бывший народный депутат Украины нескольких созывов, журналист и общественный деятель Виталий Шевченко. Об этом, открывая сегодняшнее заседания парламента, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, что Виталий Шевченко был депутат второго, третьего и четвертого созывов, автор многих законодательных инициатив в сфере свободы слова и информации.