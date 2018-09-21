Королевские ВМФ Британии будут патрулировать воды Черного моря

Согласно опубликованной информации, Лондон опасается реального вторжения или провокаций России в направлении юго-востока Украины. Так, Одесса может в ближайшие несколько месяцев окажется под давлением военно-морских сил РФ, как это уже когда-то планировалось в феврале 2014 года.

Президент Владимир Путин все чаще "прощупывает почву" на рубежах, которые некогда в период "холодной войны" были зоной влияния стран "Западного блока", куда также входила и Великобритания.

"Мы собираемся продолжить наши учения и в дальнейшем поддерживать усилия Королевского флота и королевских морских пехотинцев для того", - сообщает The Telegraph.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США готовы организовать строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове при участии военнослужащих инженерно-строительных частей ВМС США.