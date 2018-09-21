20:45 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Королевские ВМФ Британии будут патрулировать воды Черного моря

Военно-морские королевские силы Британии усилят патрулирование украинской береговой линии. Об этом пишет The Telegraph.

Королевские ВМФ Британии будут патрулировать воды Черного моря

Согласно опубликованной информации, Лондон опасается реального вторжения или провокаций России в направлении юго-востока Украины. Так, Одесса может в ближайшие несколько месяцев окажется под давлением военно-морских сил РФ, как это уже когда-то планировалось в феврале 2014 года. 

Президент Владимир Путин все чаще "прощупывает почву" на рубежах, которые некогда в период "холодной войны" были зоной влияния стран "Западного блока", куда также входила и Великобритания.

"Мы собираемся продолжить наши учения и в дальнейшем поддерживать усилия Королевского флота и королевских морских пехотинцев для того", - сообщает The Telegraph.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США готовы организовать строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове при участии военнослужащих инженерно-строительных частей ВМС США.


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