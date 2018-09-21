12:15 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в пятницу, 21 сентября, подал представление генеральному прокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил осведомленный источник. По информации источника, Мосийчука заподозрили в незаконном обогащение и декларировании недостоверных данных.

Напомним, Верховная рада уже снимала неприкосновенность с Игоря Мосийчука. 17 сентября 2015 года в парламенте было продемонстрировано оперативное видео, на котором депутат вымогает взятку. Правоохранители задержали Мосийчука в тот же день. Однако в 2016 году Верховный суд отменил решение парламента о снятии неприкосновенности и даче согласия на задержание и арест Мосийчука.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко намерен на текущей сессии Верховной рады подать повторное представление о снятии депутатской неприкосновенности о снятии депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.


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