Рада назначила новый состав ЦИК

Во время представления кандидатов глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в частности, отметил, что после соответствующей проверки оснований для недоверия новым кандидатам не выявлено.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко, рассказывая о представлении главы государства, подчеркнула, что среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе Центризбиркома, данные кандидаты обладают большим практическим опытом и совершенным знанием украинского и международного избирательного права.

Все предложенные лица являются профессиональными юристами. Кроме того, в представлении президента соблюден принцип гендерного равенства, поскольку среди кандидатов представлены восемь женщин и шесть мужчин, - отметила народныъх депутат.

Таким образом, новыми членами Центральной избирательной комиссии назначены:

Алла Басалаева - 280 голосов;

Наталья Бернацкая - 307;

Михаил Бербенский - 286;

Андрей Евстигнеев - 309;

Ирина Ефремова - 307;

Ольга Желтова - 305;

Олег Конопольский - 288;

Светлана Кустова - 306;

Ольга Лотюк - 296;

Виталий Плукарь - 302;

Евгений Радченко - 289;

Татьяна Слипачук - 317;

Леонтий Шепилов - 308;

Татьяна Юзькова - 307.

Напомним, во вторник, 18 сентября, Верховная рада приняла в первом чтении за основу и в целом законопроект №9090 "О внесении изменений в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии". Закон предусматривает, что количество членов Центризбиркома увеличивается с 15 до 17.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня закон, предусматривающий увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17, опубликован в официальном издании Верховной рады, газете "Голос Украины". Закон вступает в силу с дня его опубликования.