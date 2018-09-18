18:50 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Беглый президент Украины должен выступить в суде 12 октября

Председатель Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко поведал, что бывшему президенту украинского государства Виктору Януковичу необходимо явится на судовое заседания, 12 октября, для провозглашения последнего слова. О чем будет говорить экс-президент неизвестно.

Беглый президент Украины должен выступить в суде 12 октября

Такие сведения стали известны из сегодняшнего заседания, 18 сентября.

Как подчеркнул судья, Виктор Федорович должен сказать свою заключительную речь без привлечения компетентных российских органов.

Отметим, что во время заседания сторона защиты Януковича подала ходатайство о выступлении подопечного с речью в суде. Ведь, по требованию бывшего президента, он добывается доклада в порядке международно-правовой помощи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Окружной административный суд города Киева в понедельник, 3 сентября, признал законным назначение бывшему президенту Виктору Януковичу государственных адвокатов. Таким образом суд отказал представителю истца в удовлетворении заявления об обеспечении иска Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о предоставлении ему государственных адвокатов.


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