Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении соглашения о дружбе с Россией

Как сообщает пресс-служба администрации президента, сегодня глава государства подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Согласно документу, Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 этого Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

МИД также должно проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европы, а также другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

До 30 сентября Российскую Федерацию будет проинформировано нотой МИД Украины, а президентом будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявлял, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. В частности, он имел в виду и договор о дружбе. Кроме того, глава государства сообщал, что Украина к 30 сентября текущего года сообщит Российской Федерации непродлении договора о дружбе.