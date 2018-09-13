13:59 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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САП намерена попросит залога для Омеляна в пять миллионов гривен, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет просить в суде об избрании министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога.

САП намерена попросит залога для Омеляна в пять миллионов гривен, - Холодницкий

Как сообщил в четверг, 13 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий, следствие попросит суд избрать для подозреваемого в незаконном обогащении Омеляна меру пресечения в виде залога. Это будет пять миллионов гривен, - отметил он, добавив, что сумма залога определена как разница между расходами и доходами Омеляна.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, расходы министра за последние несколько лет существенно превышали его официальные доходы. Речь идет о приобретении нового внедорожника BMW X5 2015 выпуска, а также крупных сумм в иностранной валюте.

Как сообщал УРА-Информ, в Соломенский районный суда города Киева в четверг, 13 сентября, поступило ходатайство об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Дело будет рассматривать судья Сергиенко, дата и время рассмотрения пока не сообщается.


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