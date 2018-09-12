Волкер рассказал о провокациях со стороны РФ

Сециальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что Российская Федерация продолжает делать провокационные ходы, со своей стороны. Объявленные главарями ЛНВ и ДНР "выборов" - нелегитимны и нарушают логику минского процесса.
По словам Волкера, это касается оккупированных территорий, где отсутствуют базовые условия безопасности, передает DW.
Также госпредставитель выразил сомнение, что в ближайшие месяцы удастся достичь какого-либо значительного прогресса на переговорах по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Волкер считает, что Москва заняла выжидательную позицию.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Донецкой области на подконтрольной сепаратистам части пройдут крупные учения, в которых примут участие тысячи человек. На "замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуарда Басурина.