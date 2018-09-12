В Британии однопартийцы готовят Мэй отстовку - СМИ

Они обсудили, как и когда они могли бы заставить премьер-министра Терезу Мэй отказаться от занимаемого ею поста. Как сообщает телеканал ВВС, ссылаясь на свои источники,

депутаты выступают против плана Терезы Мэй остаться в зоне свободной торговли с Евросоюзом после выхода Великобритании из состава экономического объединения.

По информации издания, законодатели уже готовили заявление о недоверии в мае. Согласно правилам консерваторов, выборы лидера партии проводятся тогда, когда 15% всех членов парламентской фракции поддержат вотум недоверия.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не пойдет на уступки критикам в Британии в вопросе Brexit. По ее словам, она будет придерживаться своего плана относительно будущих отношений Великобритании с Европейским Союзом после Brexit.

Как сообщал УРА-Информ, согласно плану британского правительства, Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли для промышленности и сельскохозяйственной продукции. Однако критики Мэй в Консервативной партии, которые являются сторонниками полного разрыва с ЕС, обвиняют ее в том, что такие условия Brexit оставят зависимость части экономики Британии даже после выхода из ЕС.