В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины определили точное число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Всего за неделю число приехавших из оккупированных территорий увеличилось на 849 человек.
Так, по состоянию на четвертое сентября, в структурном подразделении социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 519 132 переселенца из Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Однако, месяцем ранее цифры немного отличались, тогда были взяты на учет 1 518 283 переселенца из Донбасса и Крыма.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает парламенту регулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 8332 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц, которым предлагается урегулировать отдельные вопросы имущества переселенцев на оккупированной территории.