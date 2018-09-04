В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев

Всего за неделю число приехавших из оккупированных территорий увеличилось на 849 человек.

Так, по состоянию на четвертое сентября, в структурном подразделении социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 519 132 переселенца из Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Однако, месяцем ранее цифры немного отличались, тогда были взяты на учет 1 518 283 переселенца из Донбасса и Крыма.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает парламенту регулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 8332 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц, которым предлагается урегулировать отдельные вопросы имущества переселенцев на оккупированной территории.