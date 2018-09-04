Профильный комитет рекомендует депутатам урегулировать учет переселенцев

Как сказано в сообщении информационного управления аппарата Верховной рады, такое решение было принято сегодня во время заседания комитета. Таким образом, члены комитета рекомендовали принять в первом чтении и за основу проект закона, а также при подготовке ко второму чтению учесть все высказанные во время заседания замечания.

Согласно пояснительной записке, основной целью проекта является нормирование процедуры учета внутренне перемещенных лиц, в частности, внесение сведений о месте жительства таких лиц в реестр территориальной общины.

Также законопроектом предусматривается предоставить возможность гражданам Украины, которые проживали или проживают на временно оккупированных территориях, зарегистрировать свое место жительства через орган регистрации места жительства на временно оккупированных территориях, которым определяются Донецкая, Луганская областные военно-гражданские администрации и областная государственная администрация Херсонской области для временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя соответственно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 27 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1518283 переселенца с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.