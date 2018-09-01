17:49 01.09.2018 | Политика | Новости
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Пентагон разработал превентивный план ответа в Сирии на случай возобновления химатаки

Американская военная разведка в сотрудничестве с генштабом Пентагона разработала план атаки на военные объекты в Сирии, где, вероятно, могут находится склады с химическим оружием правительсвта Ассада.

Пентагон разработал превентивный план ответа в Сирии на случай возобновления химатаки

Об этом передает CNN.

Сообщается, что на сегодняшний день американское руководство точно не определилось с планом действий по Сирии, в случае, если последние вновь применят химическое оружие против оппозиции. В Пентагоне разработали превентивный план реагирования на новую химическую атаку, который может быть реализован после приказа Трампа и передачи данных о предполагаемых целях Пентагону.

Американские военные обеспокоены быстрым продвижением сирийской армии к Идлибу, который остается опорным пунктом противостоящей САА оппозиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца.


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