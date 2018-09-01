Пентагон разработал превентивный план ответа в Сирии на случай возобновления химатаки

Об этом передает CNN.

Сообщается, что на сегодняшний день американское руководство точно не определилось с планом действий по Сирии, в случае, если последние вновь применят химическое оружие против оппозиции. В Пентагоне разработали превентивный план реагирования на новую химическую атаку, который может быть реализован после приказа Трампа и передачи данных о предполагаемых целях Пентагону.

Американские военные обеспокоены быстрым продвижением сирийской армии к Идлибу, который остается опорным пунктом противостоящей САА оппозиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца.