Климкин договорился с венгерским коллегой по министру в Закарпатье

Как написал в пятницу, 31 августа, в своем Twitter, глава украинского внешнеполитического ведомства, он еачал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем другим вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше, - написал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венгрии создали должность министра по делам Закарпатской области в начале августа. В Киеве заявили, что запретят въезд в страну чиновнику, которого назначат на эту должность.