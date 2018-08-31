12:58 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин договорился с венгерским коллегой по министру в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Венгрии изменят название должности "министра по делам Закарпатской области".

Климкин договорился с венгерским коллегой по министру в Закарпатье

Как написал в пятницу, 31 августа, в своем Twitter, глава украинского внешнеполитического ведомства, он еачал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем другим вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше, - написал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венгрии создали должность министра по делам Закарпатской области в начале августа. В Киеве заявили, что запретят въезд в страну чиновнику, которого назначат на эту должность.


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