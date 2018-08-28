Трамп и Меркель призывают остановить гуманитарный кризис в Сирии

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что Дональд Трамп и Ангела Меркель обращают внимание мирового сообщества предпринять необходимые меры, чтобы избежать гуманитарного кризиса в провинции Идлиб.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Сирии и призвали Россию "сдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры обороны Ирана и Сирии подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве. Ранее иранские СМИ сообщали, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом.