09:16 28.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп и Меркель призывают остановить гуманитарный кризис в Сирии

Лидеры США и Германии очень обеспокоены ситуацией в сирийской провинции Идлиб, поэтому призывают мировое сообщество предотвратить там гуманитарный кризис.

Трамп и Меркель призывают остановить гуманитарный кризис в Сирии

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что Дональд Трамп и Ангела Меркель обращают внимание мирового сообщества предпринять необходимые меры, чтобы избежать гуманитарного кризиса в провинции Идлиб.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Сирии и призвали Россию "сдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры обороны Ирана и Сирии подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве. Ранее иранские СМИ сообщали, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом.


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