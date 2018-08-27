13:34 27.08.2018 | Политика | Новости
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Иран и Сирия решили дружить армиями

Министры обороны Ирана и Сирии сегодня, 27 августа, подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве.

Иран и Сирия решили дружить армиями

Об этом сообщило иранское издание Tasnim.

Ранее иранские СМИ сообщали, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом. Министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Али Абдуллой Айюбом.

Министр обороны Ирана заявил, что их сосед Сирия выходит из кризиса и входит в фазу восстановления. Также главный иранский военный, добавил, что соглашение между Тегераном и Дамаском определяет основные принципы сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Как сообщал "УРА-Информ", Великобритания и дальше будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному разоружению Ирана. Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон.


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