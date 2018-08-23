09:15 23.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп намерен рассмотреть помилование Манафорта - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует рассмотреть помилование бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

Трамп намерен рассмотреть помилование Манафорта - СМИ

Об этом он заявил в интервью Fox News в среду, 22 августа. Как сообщила журналистка Эшли Ирхарт, которая беседовала с Трампом, интервью с американским лидером выйдет в эфир днем 23 августа.

После беседы с президентом США он заверил, что Трамп "упомянул о помиловании Манафорта". По словам журналистки, Трамп "сказал, что рассмотрит это".

Думаю, ему жаль Манафорта. Они были друзьями, тот не так долго работал на него. Он работал на него, по сути, сто дней. Президент не знал о всех этих вещах с налогами, - пояснил Ирхарт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жюри присяжных в суде Александрии 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений.


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