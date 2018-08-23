Рада за четыре года приняла 39 законопроектов о соцгарантиях военным, - Шамбир

В сотрудничестве с волонтерами и общественностью комитету за это время удалось адаптировать законодательство Украины к реалиям войны. Такое мнение в четверг, 23 августа, высказала председатель секретариата комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и семей погибших Наталия Шамбир.

По ее словам, основные инициативы - это вопрос предоставления правового статуса. Речь идет о статусе лиц с инвалидностью, участника войны, семьи погибшего. И добровольцам и волонтерам предоставлено право на получение одноразовой денежной помощи в связи с получением инвалидности или в результате смерти

Также она добавила, что 34 законопроекта инициировали члены комитета и другие народные депутаты. Еще один законопроект инициированный президентом Украины, и четыре - Кабинетом министров. С января 2019 года в действие вступит закон №2300, который предоставляет право военнослужащим и волонтерам на получение государственной поддержки для профессионально-технического и высшего образования, - напомнила Шамбир.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Министерство по делам ветеранов США поможет Украине реализовать инициативы в направлении поддержки ветеранов войны.