ОПК Украины практически избавился от поставок комплектующих из России, - Порошенеко

В 2014 году была поставлена задача при необходимости перевести работу предприятий ОПК в три смены для того, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины необходимым силовым компонентом. Об этом в четверг, 23 августа, заявил президент Украины Петр Порошенко,

По его словам, усилия оборонной промышленности сейчас концентрируются на изготовлении высокотехнологичного современного вооружения, которое полностью соответствует мировым стандартам.

Сегодня оборонная промышленность Украины делает за месяц то, на что раньше уходили годы. И на основе стратегии импортозамещения, в которой мы практически избавились от зависимости от поставок комплектующих из России, - отметил Порошенко, добавив, что в 2013 году эта зависимость составляла от 40 до 70 %.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал армию РФ источником угрозы для Украины. По словам главы государства, Украина должна быть готова к любым действиям армии страны-агрессора.