14:01 20.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России посадили мужчину за связь с правым сектором

В России суд огласил приговор Роману Терновскому, которого обвиняют в якобы связях с "Правым сектором". Его осудили на два года и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В России посадили мужчину за связь с правым сектором

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает Следственный комитет РФ.

Как отмечается, в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский якобы занимался организацией производства и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов России.

В частности, в СК России сообщили, что 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Терновский якобы принимал участие в акции "Медвежья блокада", направленной на блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков.


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