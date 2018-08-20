В России посадили мужчину за связь с правым сектором

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает Следственный комитет РФ.

Как отмечается, в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский якобы занимался организацией производства и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов России.

В частности, в СК России сообщили, что 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Терновский якобы принимал участие в акции "Медвежья блокада", направленной на блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков.