14:33 20.08.2018 | Политика | Новости
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В Афганистане силы безопасности освободили 149 заложников

Власти Афганистана сообщает, что силы безопасности 20 августа освободили 149 человек, захваченных в заложники талибами несколько часов назад в северной провинции Кундуз.

В Афганистане силы безопасности освободили 149 заложников

Заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана насрать Рахими заявил, что боевики «Талибана» удерживают еще 21 человека. Талибы захватили заложников после того, как из засады напали на колонну пассажирских автобусов, ехавших в Кабул в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха.

Боевики "Талибана" остановили автобусы в подконтрольном им районе Хан-Абад.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел, во время спасательной операции были убиты семь талибов.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил «условное» перемирие при талибами по случаю религиозного праздника Ид аль-Адха. Прекращение огня должно было начаться 20 августа. Он не сказал, согласились представители «Талибана» на прекращение огня.

Как сообщал "УРА-Информ", члены группировки "Талибан" четыре дня ведут бои с афганскими силами за контроль над городом Газни. Это столица одноименной провинции к юго-западу от Кабула.


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