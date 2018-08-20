17:56 20.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал, о чем Меркель говорила с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко рассказал, о чем Меркель говорила с Путиным

Об этом Президент написал у себя в Twitter.

Порошенко рассказал, что в ходе телефонного разговора Федеральный канцлер Ангела Меркель проинформировала его о результатах переговоров с президентом России, состоявшихся накануне в Германии.

Также глава государства указал, что в ходе разговора было договорено о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата касательно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, в ходе разговора Порошенко призвал Меркель активизировать усилия для освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

Как сообщал "УРА-Информ", встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась на удивление слишком долго - 3,5 часов. Стороны успели обсудить ситуацию в Сирии и Украине, иранскую ядерную программу, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран.


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