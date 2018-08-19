15:49 19.08.2018 | Политика | Новости
100201682:roman

Трамп разозлился на американские медиа за "чрезмерную" критику его внешней политики

Президент США Дональд Трамп признался, что его встречи с мировыми лидерами приносят государство намного больше пользы, нежели "болтовня" со стороны различных критиков и экспертов.

Трамп разозлился на американские медиа за

Об этом он написал в своем Twitter.

За последнее время на Трампа обрушилось множество критики со стороны различных политиков, медиа персон и прочих деятелей. По их мнению, геополитический курс, взятый президентов, не отвечает национальным требованиям США.

В частности, граждане недовольны политикой США с Сингапуром, КНДР и Россией. Терпение Трампа, вероятно, не выдержало подобного "декларативного напора" и он решил дать ответ "заочно" на своей странице в Twitter.

"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще зря трачу на это свое время. Факт есть факт — это очень важно, если ты президент, то ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", - написал американский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США около 350 изданий опубликовали редакционные статьи, в которых осудили нападения президента США Дональда Трампа на СМИ. 


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