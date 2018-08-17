КНДР требует от США подписание мирного договора

Об этом говорится в статье государственной северокорейской газеты Нодон синмун.

Отмечается, что данное соглашение может послужить ключевым шагом к окончанию войны, так как будет снято напряженность и установлен прочный мир на Корейском полуострове.

В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Северной Кореи приняли решение остановить обработку заявок на визы для иностранных туристов. Отмечается, что о причинах такой меры ничего не известно, однако все заявки будут заморожены до девятого сентября.