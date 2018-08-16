В Генштабе рассказали, куда пустят миллионы от США

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

По его словам эти деньги пойдут на наращивание возможностей противовоздушной обороны, современные средства радиоэлектронной борьбы, сферу медицинской помощи. Относительно летального оружия, то руководитель Генштаба отметил, что этот перечень еще нужно согласовать.

По словам Муженко, до конца текущего года ВСУ планирует улучшить эффективность системы противотанкового огня. Также он заявил, что подразделение, которое прошло обучение с «Джевелинами», уже может их применять.

Как сообщал "УРА-Информ", в грядущем 2019 году Вооруженным силам Украины понадобится финансирование на уровне минимум 112 млрд грн. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.