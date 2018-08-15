Турция готова к полному разрыву отношений с США

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, комментируя напряженность в отношениях с США и экономическую ситуацию в стране, пишут местные СМИ.

Представитель Турции добавил, что его страна против экономических войн, но не оставит без ответа нападки на себя.

В июне США ввели ограничительные пошлины на турецкую сталь и алюминий, из-за чего Турция в ответ ввела пошлины на товары из США.

Как сообщал "УРА-Информ", Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за санкций со стороны США начнет бойкот американской электроники. Об этом он заявил во время выступления на симпозиуме перед собственной "Партией справедливости и развития".