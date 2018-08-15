16:30 15.08.2018 | Политика | Новости
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Трампу в оборонном бюджете США не понравились положения о России

После подписания в понедельник закона об оборонном бюджете США президент Дональд Трамп высказал замечания относительно некоторых положений документа.

Трампу в оборонном бюджете США не понравились положения о России

Трамп, в частности, раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта, касающихся России включая положение, которое запрещает финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым а также запрещают военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Всего Трамп высказал предостережение в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия по проведению международной политики.

Как сообщал "УРА-Информ", советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Украину. Его визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как сообщило посольство Украины в США на своей страничке в Facebook, в рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.


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