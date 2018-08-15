09:21 15.08.2018 | Политика | Новости
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Индия намерена отправить в космос человека

Правительство Индии к 2022 году готовится осуществить пилотируемый космический полет. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Индия намерена отправить в космос человека

Во время обращения к народу политик заявил, что через несколько лет может отправить в космос мужчину или женщину. Возможно это произойдет и раньше, если будет возможно.

Известно, что космонавт полетит с государственным флагом страны и Индия станет после России, США и Китая четвертой страной мира, которая отправит человека в космическое пространство.

Стоит отметить, что на минувшей неделе Индия объявила готовность осуществить полет неуправляемого комического корабля на Луну в 2019 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"астронавты NASA решили прекратить проект лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисков водорода, кислорода и воды.Работник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, который работал над луноходом, сообщил также об отсутствии другого аналогичного проекта космического агентства.


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