Северная Корея прекратила оформлять туристические визы

Об этом сообщает AFP cо ссылкой на туроператора Koryo Tours.

Отмечается, что о причинах такой меры ничего не известно, однако все заявки будут заморожены до девятого сентября. Стоит отметить, что именно в этот день празднуют 70-ю годовщину со дня образования КНДР.

Также стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате проведения следующего саммита своих лидеров – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канада начала собирать биометрические данные у всех просителей виз по ряду европейских стран. В их число вошла и Украина.