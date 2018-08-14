13:59 14.08.2018 | Политика | Новости
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Северная Корея прекратила оформлять туристические визы

Власти Северной Кореи приняли решение остановить обработку заявок на визы для иностранных туристов.

Северная Корея прекратила оформлять туристические визы

Об этом сообщает AFP cо ссылкой на туроператора Koryo Tours.

Отмечается, что о причинах такой меры ничего не известно, однако все заявки будут заморожены до девятого сентября. Стоит отметить, что именно в этот день празднуют 70-ю годовщину со дня образования КНДР.

Также стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате проведения следующего саммита своих лидеров – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канада начала собирать биометрические данные у всех просителей виз по ряду европейских стран. В их число вошла и Украина. 


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